Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale WindTre ha deciso di proporre una bella sorpresa ad alcuni suoi clienti. In particolare, l’operatore sta offrendo giga pressoché illimitati per navigare per un mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre offre giga illimitati per un mese ad alcuni suoi clienti

Per alcuni clienti del noto operatore telefonico arancione è arrivata una bella sorpresa. Come già accennato, infatti, WindTre ha deciso di offrire giga senza limiti ai suoi clienti. Questa quantità illimitati di traffico dati sarà utilizzabile a partire da oggi 15 febbraio 2023 per un mese, ovvero fino al prossimo 15 marzo 2023.

L’operatore sta avvisando i fortunati clienti tramite una nuova campagna SMS. Gli utenti coinvolti non dovranno fare nulla per usufruire di questa opportunità, dato che la promo si attiverà in automatico. Dopo un mese, poi, la stessa sarà disattivata sempre in maniera automatica. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore ai suoi fortunati clienti.

“Gentile Cliente, WINDTRE aumenta i GIGA inclusi nella tua offerta, senza costi aggiuntivi! I tuoi GIGA diventano ILLIMITATI con velocita’ massima 10Mbps a partire dal rinnovo successivo al 15/02/23. Tornerai automaticamente alle tue attuali condizioni dal rinnovo dopo il 15/03/23.”

Insomma, si tratta di una promozione davvero interessante e che permetterà ai clienti di navigare in tutta tranquillità per oltre un mese. Ricordiamo comunque che l’operatore ha da poco reso disponibili alcune offerte mobile con giga illimitati. Tra queste, ci sono le offerte WindTre GO Unlimited e WindTre GO Unlimited Easy Pay. Entrambe offrono giga illimitati, minuti ed SMS ad un costo contenuto.