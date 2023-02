Se volete fare il cambio d’operatore ma comunque le offerte degli altri MVNO non vi convincono, potete sempre optare per soluzioni differenti. Tra queste ci sono quelle proposte da Vodafone per febbraio 2023, i quali mette al servizio dei nuovi clienti dei prezzi che, come il mese precedente, partono da 7,99 euro al mese.

Vodafone, ecco l’offerta che ti convincerà a passare all’operatore rosso

Il consiglio anche sul portale ufficiale di Vodafone rimane il medesimo, ossia Vodafone Silver da 7,99 euro al mese. Il suddetto è un bundle di dati che ha lo scopo di soddisfare tutte le esigenze dei clienti ed è composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri telefonici fissi e mobili in Italia, SMS illimitati e 150 Giga di Internet in 4G.

L’unica vera e propria alternativa che Vodafone ha reso pubblica oltre a questa è Vodafone Silver da 9,99 euro al mese, dove i giga aumentano a 200. In tutti e due i casi il prezzo scende di 5 euro, tuttavia l’attivazione è possibile solamente se si è clienti di altri operatori come Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri che potete consultare sul sito ufficiale.

Chi proviene da Bladna Mobile, invece, dovranno per forza di cose fare affidamento su una SIM con piano Vodafone Bronze da ben 9,99 euro al mese in caso di interesse per le schede dell’operatore rosso. In tal caso, il pacchetto dati si andrà a comporre in questo modo: chiamate e SMS senza alcun tipo di limite, più 50 Giga in 4G. Il costo di attivazione è irrisorio ed è pari a 0,01 euro.

Offerte Under e Over 25

Per concludere, c’è un offerta super conveniente per quanto riguarda coloro che provengono da WINDTRE, TIM, Very Mobile, Kena e ho. Questi possono accedere a piani ancora più elevati ad un prezzo “di favore”, come RED Max Under 25, che resta in assoluto l’offerta più conveniente che include messaggi, chiamate senza limiti con 100 Giga in 5G a 9,99 euro al mese. Vale solamente per chi ha meno di 25 anni.

Per chi ha superato questa soglia di età, invece, il pacchetto durerà 19,99 euro al mese. Per concludere, abbiamo RED Pro da 14,99 euro al mese e si limita a proporre 50 Giga in 5G e 4G con SMS e chiamate senza limiti. L’attivazione in questo caso costa 6,99 euro.