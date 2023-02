L’operatore telefonico virtuale Spusu ha già di per sé una vasta gamma di offerte mobile davvero interessanti. Tuttavia, a partire dalla giornata di domani 16 febbraio 2023 l’operatore ha deciso di rendere disponibile una nuova offerta low cost. Si tratta dell’offerta denominata Spusu 70 e, come suggerisce il nome, includerà ben 70 GB di traffico dati.

Spusu lancerà presto la nuova offerta low cost Spusu 70 con 70 GB

Spusu 70 sarà la nuova offerta mobile a basso costo del noto operatore telefonico virtuale Spusu. Come già accennato, questa offerta offrirà agli utenti un elevato quantitativo di traffico dati pari a ben 70 GB. Oltre a questo, l’offerta include 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e verso i paesi dell’Unione Europea e 500 SMS verso tutti i numeri.

Il costo è davvero molto basso. Si tratta infatti di soli 5,98 euro al mese. Fra i paesi dell’Unione Europea verso cui si potranno effettuare chiamate, ci sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero ma non solo. Potranno attivare l’offerta anche per chi attiverà un nuovo numero e anche da tutti i già clienti dell’operatore. Secondo quanto comunicato in queste ore, l’offerta sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 28 febbraio 2023. Tuttavia, non è da escludere che l’operatore telefonico virtuale Spusu possa decidere di prolungare la disponibilità di questa offerta.