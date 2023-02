Smartwatch al 50% su Amazon, la nuovissima campagna promozionale riesce a scontare un ottimo prodotto ad un prezzo inimmaginabile fino a poco tempo fa, con la promessa comunque di riuscire a pagarlo anche meno di 30€, ma solo per un periodo temporalmente limitato.

Smartwatch al 50%, la promozione che non ti aspetti

Nel 2023 avere uno smartwatch, sopratutto se siete appassionati di tecnologia, è praticamente un obbligo, e per questo motivo in rete si trovano tantissime varianti con prezzi altrettanto differenti gli uni con gli altri. Se non volete spendere troppo, andando difatti ad acquistare veri e propri top di gamma, come gli Apple Watch o i Samsung Galaxy Watch, potete decidere di puntare verso un modello economico disponibile su Amazon.

Oggi vi parliamo di un prodotto disponibile a soli 25,49 euro, un prezzo davvero ridottissimo, se considerate che comunque il listino è di 59 euro, e prevede a tutti gli effetti uno sconto del 58% (LINK ACQUISTO).

Esteticamente molto simile al suddetto Apple Watch, il modello in promozione integra tutte le funzioni che ci aspettiamo da un prodotto dello stesso tipo, quindi un display da 1,69 pollici completamente touchscreen e a colori, le misurazioni di base (cardiofrequenzimetro, contapassi, calorie, distanza e sonno), a cui aggiungere l’impermeabilità IP68, ed un autonomia che può indubbiamente raggiungere anche i 15 giorni consecutivi di utilizzo. Il prodotto, se interessati, risulta essere compatibile con Android e iOS, senza differenze particolari.