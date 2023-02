Se possiedi il Samsung Galaxy S22, il Galaxy Z Fold4 o il Galaxy Z Flip4, oggi è una buona giornata per te.

Come riportato da GSM Arena, Samsung ha iniziato a distribuire la nuova interfaccia chiamata OneUI 5.1 ai modelli Galaxy S22, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4. Il rapporto rileva che l’aggiornamento doveva uscire la prossima settimana, ma sono già molti gli utenti ce lo hanno iniziato a vedere disponibile.

Quindi, cosa c’è di nuovo con questa nuova OneUI 5.1? Ebbene, alcuni utenti hanno già avuto l’ultima versione del software da quando Samsung l’ha già portata sul Galaxy S23 Ultra. Come osserva il rapporto offre “nuovi widget, modalità Expert RAW, miglioramenti alla galleria, connettività, modalità DeX e altro“.

Samsung pronta a brillare

La società prevede inoltre che qualsiasi telefono in grado di eseguire l’aggiornamento a OneUI 5.0 dovrebbe aspettarsi di ricevere l’aggiornamento 5.1 in futuro, sebbene a questo punto non sia nota alcuna sequenza temporale particolare. In effetti, l’aggiornamento è già disponibile per Galaxy S21 e Galaxy S20, quindi Samsung sembra implementare l’aggiornamento abbastanza rapidamente.

L’aggiornamento arriva pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale della nuova serie Samsung Galaxy S23, che sarà lanciata venerdì 17 febbraio. La società ha annunciato la nuova formazione al suo evento Galaxy Unpacked un paio di settimane fa. I nuovi modelli presentano un prezzo di partenza di che si aggira sugli 800 euro e un sistema di fotocamere da 200 MP, una mossa mirata ad affrontare la gamma iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Ha anche svelato una nuova gamma di laptop Galaxy Book con uno pronto per seguire il mercato che Apple ha recentemente dominato con i modelli MacBook Pro.