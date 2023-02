Oppo Watch Free è uno smartwatch di grandissima qualità, un prodotto che riesce a convogliare al proprio interno tutte le migliori specifiche dei dispositivi dello stesso tipo, riuscendo comunque a mantenere un prezzo decisamente più basso del normale.

Oppo Watch Free, ecco lo sconto migliore di sempre

Oppo Watch Free è uno smartwatch molto interessante per la qualità generale, a partire ad esempio dalla cura costruttiva e nella scelta dei materiali, è elegante e di buonissima qualità, oltretutto dotato di un bellissimo display AMOLED a colori (e touchscreen) da 1,64 pollici di diagonale.

Il suo prezzo, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è tutt’altro che elevato, infatti parte da un listino di 99 euro, con la promozione odierna disponibile su Amazon (pari al 40%), il valore finale da versare corrisponde a soli 59 euro. Se lo volete acquistare PREMETE QUI.

Al netto dei discorsi inerenti al prezzo di vendita, il dispositivo in questione mette sul piatto tutte le funzioni e le misurazioni di base, quali sono passi, distanza percorsa, calorie bruciate, cardiofrequenzimetro e sonno, una autonomia molto estesa, che può raggiungere anche 14 giorni di utilizzo continuativo, per poi affidarsi alla piena compatibilità con Android e iOS, grazie alla connettività bluetooth 5.0. Sul mercato Oppo Watch Free è disponibile in svariate colorazioni, sono tutte in promozione su Amazon, non solamente la variante linkata nell’articolo, vi basterà selezionarla nella parte bassa della pagina.