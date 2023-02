MediaWorld vuole continuare a festeggiare San Valentino, con il lancio di una nuova campagna promozionale che punta a ridurre al massimo la spesa finale sostenuta dagli utenti, a prescindere più che altro dalla fascia di prezzo o dalla categoria merceologica selezionata.

Tutti coloro che vorranno approfittare dell’ottima campagna promozionale, devono comunque sapere che l’acquisto è possibile sia in negozio che online, a prescindere da tutto il resto, con possibilità di ricevere la merce a domicilio, anche se potrebbe essere richiesto il pagamento di un piccolo supplemento.

MediaWorld, nuove occasioni per tutti

I Red Price di MediaWorld sono attivi solamente oggi, i prezzi che ti faranno innamorare (come enuncia la stessa campagna promozionale) sono destinati a terminare nella giornata odierna, e per questo motivo gli utenti devono correre in negozio per approfittarne subito.

I prodotti in promozione sono tantissimi e molto vari tra di loro, se volessimo osservare da vicino la fascia alta della telefonia mobile, ecco che potremo pensare di acquistare Galaxy S22 a 799 euro, oppure anche Galaxy Z Flip4 a soli 979 euro, senza dimenticarsi di Apple iPhone 14+ a 1049 euro, come iPhone 13 a 899 euro.

Per quanto riguarda il mondo dei dispositivi più economici, rientrando ad esempio nei 549 euro di spesa richiesti per Oppo reno8, sarà possibile mettere le mani su Honor 70 a 499 euro, Honor X8 a 219 euro, Redmi A1 a 89 euro, Galaxy A23 a 249 euro o anche Galaxy A33 a 299 euro, oltre a tantissimi altri modelli tutti commercializzati alle più classiche condizioni di vendita.