Ross Young è sicuramente una delle coi più affidabili nella previsione delle mosse compiute dal colosso di Cupertino. L’analista offre sempre delle informazioni rilevanti sui nuovi arrivi e le novità previste sui dispositivi Apple. Non poteva, dunque, non far riferimento all’arrivo dei nuovi MacBook Air da 15 pollici.

La fonte ritiene che il lancio potrebbe avvenire entro il mese di aprile poiché è stata già avviata la fase di produzione dei display di cui saranno dotati.

MacBook Air con display da 15 pollici sarà pronto al lancio entro aprile!

L’analista Ross Young si era già espresso riguardo l’arrivo dei nuovi MacBook Air con display da 15 pollici, affermando che sarebbero stati pronti al debutto entro il primo trimestre del 2023, periodo nel quale sarebbe stata avviata la produzione di massa dei display ai quali Apple farà ricorso.

In questi ultimi giorni la fonte ha ribadito quanto precedentemente dichiarato riferendo, inoltre, che come previsto la produzione dei pannelli ha effettivamente avuto inizio e che si fa sempre più certa l’idea di poter assistere al debutto del laptop entro il mese di aprile 2023.

Young non offre particolari informazioni sulla scheda tecnica del MacBook Air di nuova generazione. È chiaro che l’intenzione del colosso è quella di proporre un dispositivo con display più ampio e si presume, inoltre, che Apple possa fare ricorso a un chip M2 o M2 Pro ma a riguardo non sono emerse informazioni. Tutte le caratteristiche del dispositivo saranno quindi svelate dalla stessa azienda al momento del lancio ufficiale che, purtroppo, non ha ancora una data sicura.

L’attesa sarà comunque molto breve e presto ogni particolare sarà rivelato!