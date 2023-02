Iliad assurda, lancia l'offerta da 150GB in 5G ed è il 2° gestore migliore per la rete

Dopo aver visto le promozioni mobili dei migliori provider, non possono passare inosservate le controproposte della concorrenza. Tra i gestori più interessanti del momento c’è, manco a dirlo, Iliad, provider che domina grazie alla sua convenienza.

Di recente poi è stata stilata una classifica proprio dall’osservatorio hi-tech di Altroconsumo, il quale ha evidenziato sulla base di oltre 92.000 test quali siano gli operatori con la migliore rete mobile in Italia. A quanto pare classificarsi prima ci ha pensato ancora una volta Vodafone, che è dunque di nuovo il miglior operatore di telefonia mobile. Al secondo posto però ecco la grande sorpresa, ovvero Iliad che si posiziona in seconda posizione con un punteggio totale di 24.497 punti, distanziando team di una manciata di punti. Questo evidenzia dunque come il gestore stia lavorando bene negli ultimi anni, portando a compimento tutti i suoi progetti nel miglior modo possibile.

Iliad offre ancora la sua promozione da 150 giga in 5G, il prezzo resta sempre di 9,99 euro al mese

Nessuno credeva che alcune promozioni di Iliad si sarebbero riproposte sul mondo della telefonia mobile, ed invece eccole qui. L’ultima arrivata, o meglio ritornata, è la promozione che include al suo interno tutti i migliori contenuti del provider. Si tratta della celebre Giga 150, offerta che con il prezzo mensile che consente, risulta una delle più interessanti in assoluto.

All’interno della promo ci sono dunque minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti ma soprattutto 150 giga per navigare in 5G sul web ogni giorno. Il prezzo è di soli 9,99 euro al mese per sempre.