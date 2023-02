I dispositivi Samsung Galaxy, così come quelli della concorrenza, sono dotati di molte app preinstallate, ma non sempre sono tutte necessarie. Eliminarle è semplice, ma è altrettanto facile eliminarle per sbaglio per poi rendersi conto della loro utilità. La prima regola da considerare è che se un’app è possibile eliminarla in maniera standard allora è sicura. Tuttavia, ci sono alcune alternative alle app preinstallate che potresti preferire per un qualsiasi motivo.

A seconda di quando è stato rilasciato il tuo Samsung Galaxy, potresti avere app preinstallate diverse da quelle citate di seguito. Se possiedi uno degli ultimi modelli, soprattutto dalla serie del Galaxy S22 in poi, dovresti riconoscerle tutte.

Samsung Galaxy: quali app preinstallate sul dispositivo puoi rimuovere o sostituire

Di seguito l’elenco delle app Samsung preinstallate che possono sostituirne altre (o essere rimosse) senza alcun problema: Smart Switch, Samsung Pass, SmartThings, Samsung Members, Samsung Wallet e DeX, Game Launcher, Samsung Kids, Health e Global Goals. Inoltre, Galaxy Store, Find My Mobile, Samsung Internet, Health Monitor, Cloud, Galaxy Themes, Microsoft Office, Notes, Outlok, Bixby e LinkedIn.

Molte di queste app sono alternative proposte dall’azienda alle stesse applicazioni presenti sul mercato ma proposte da Google come Chrome o Drive. Se non vuoi utilizzare le app di Google, quelle citate sono ottime alternative che puoi scaricare dal Play Store. Selezionare le app che preferisci rimuovere o meno ti permetterà anche di far funzionare il tuo Galaxy nel modo più fluido possibile. Inoltre, ricordiamo che la gamma Samsung Galaxy S23 viene fornita con l’ultima versione di One UI 5, un ulteriore vantaggio che rende le app facili da gestire.