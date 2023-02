Le quotazioni Oro, almeno per quanto riguarda l’ultimo periodo, hanno subito una fortissima impennata, tanto da spingere gli utenti a credere che possano crescere sempre di più, sino ad arrivare a valori quasi mai visti prima nella storia.

La crescita smisurata è influenzata da numerosi fattori, tra questi spicca chiaramente l’inflazione, infatti proprio l’aumento dei prezzi in generale, ha spinto molti investitori ad acquistarne i titoli, essendo considerato da tutti come un bene rifugio (ovvero il bene che, in periodi di inflazione, incrementa maggiormente il proprio valore).

Non perdetevi i coupon gratis disponibili su Amazon, li avrete gratis solo su questo canale Telegram esclusivo.

Oro, il suo valore è unico

Il costo effettivo dell’oro viene difatti ad aumentare non tanto per la difficile reperibilità della materia prima, quanto per la spesa che porta la sua effettiva lavorazione. L’incremento di gas, energia e carburante, per quanto ne concerne il prezzo, non può che influenzare la quotazione finale, andando difatti a farne raggiungere livelli inediti e mai visti.

Questo andamento, e l’idea di un futuro sempre più roseo, si basa fortemente sui pregressi, infatti la fluttuazione già era stata vista in passato, e considerata l’inflazione attuale, le previsioni lasciano intendere che il valore non sembra destinato a fermarsi. Attualmente l’oro puro a 24 carati ha un costo di 54,10 euro, ma secondo le stime nel corso dei prossimi mesi potrebbe raggiungere anche i 60 euro al grammo (si pensa più che altro ad una media di 57,48 euro, sempre al grammo). Numeri impressionanti, se avete qualcosa da rivendere, o volevate investire nell’oro, è forse arrivato il momento di farlo davvero.