Il Gruppo Iliad ha nominato Nicolas Thomas e Thomas Robin a capo del suo marchio operatore francese Free.

Thomas è stato nominato chief executive officer e Robin lavorerà al suo fianco in Free come chief financial officer. La nuova organizzazione entrerà in vigore il 6 marzo 2023.

I due sono entrati in azienda nel 2010 e da oltre dieci anni ricoprono posizioni di rilievo in azienda operando sia in Italia che in Francia.

Da quando è entrato a far parte del gruppo, Thomas ha contribuito a lanciare il business della telefonia mobile in Francia. È stato responsabile dell’ottenimento dell’approvazione da parte dell’Unione Europea per l’ingresso del gruppo nel mercato italiano nel 2016. Da allora ha contribuito allo sviluppo di successo del business in Italia.

Robin è stato inizialmente assunto dal gruppo come capo del controllo di gestione per Free Mobile. È stato determinante nelle operazioni di crescita esterna di Iliad, in particolare in Polonia, e ha lavorato attivamente per integrarla all’interno del Gruppo.

La società ha affermato che le loro nomine dimostrano il desiderio costante del gruppo di aiutare i propri dipendenti a progredire internamente, in tutte le funzioni e in tutte le attività.

Investimenti in corso in Italia

Inoltre ha collocato con successo un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro, con scadenza a sette anni e tasso di interesse annuo del 5,625%.

Secondo iliad, questa operazione, che ha generato una forte domanda da parte degli investitori, consentirà al gruppo di continuare a beneficiare delle migliori condizioni di mercato osservate dalla fine del 2022 e di rifinanziare una parte del debito bancario esistente rafforzando la propria struttura finanziaria e liquidità, estendendo la scadenza media dei suoi prestiti. Inoltre, l’operazione che arriva a soli due mesi dall’ultimo collocamento del gruppo nel dicembre 2022 per 750 milioni di euro consolida lo status di Iliad come uno dei principali emittenti nel mercato obbligazionario senior europeo, con 4,5 miliardi di euro di obbligazioni ora in circolazione.

Commentando l’emissione, Nicolas Jaeger, deputy CEO finance del Gruppo iliad, ha dichiarato: “Come per le nostre precedenti emissioni obbligazionarie, questa transazione riflette una gestione proattiva e prudente della liquidità del gruppo e attesta ancora una volta il sostegno degli investitori alla nostra strategia di convergenza europea ”.