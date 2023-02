Il collezionismo che ruota attorno al mondo dei francobolli, la cosiddetta filatelia, rappresenta un mondo assolutamente apprezzato e richiesto che spinge un numero sempre più grande di consumatori a voler cercare esemplari unici, da rivendere al miglior offerente.

Oltre al valore pratico, ricordiamo per i più giovani che rappresentava l’affrancatura di una lettera, da attaccare nella parte alta della stessa, rappresentante il costo necessario per la spedizione della stessa (acquistabile presso un qualsiasi tabaccaio), ha un valore storico non da poco. Tra il 1861 (anno di unificazione dell’Italia) ed il 1946 (anno della Repubblica) sono stati pubblicati tantissimi, e differenti, esemplari, atti a valorizzare ed elogiare il capo attuale del Regno d’Italia.

Francobolli unici, ecco gli esemplari da acquistare

I francobolli del maggior valore sono quelli legati al Regno d’Italia, sono davvero tantissime e particolari le emissioni di quegli anni, strumenti ideali per testimoniare la storia e la cultura del nostro paese. Le emissioni filateliche più richieste dai collezionisti sono legate agli anni 1879 e 1882, ben 7 esemplari con colori completamente differenti, ed anche valore, che possono portare un guadagno di non poca importanza nelle tasche del consumatore.

Considerando uno stato perfetto, ovvero non presentano il timbro di utilizzo in primis, l’intera collezione vale sicuramente almeno 1000 euro, fino ad un massimo di 2500 euro, nel caso in cui fossero “come nuovi”. Sono tanto importanti più che altro per il forte impatto storico e culturale, non per la rarità o la loro unicità.