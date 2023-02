Le arance, come i mandarini ed i limoni (solo per citare altri due alimenti), sono il veicolo ideale, nel periodo invernale, per fare incetta di vitamina C, antiossidante decisamente importante che spinge l’organismo ad innalzare un vero e proprio muro di difese immunitarie.

I punti di forza di questo frutto sono molteplici, si parte dal ridottissimo impatto calorico, in quanto è composto al 90% da acqua, oltre alla presenza al suo interno di tantissimi nutrimenti (oltre alla suddetta vitamina C): vitamine B e P, ma anche acido citrico, selenio, calcio, potassio, fosforo, ferro, sali minerali e fibre. Generalmente sono consigliate per la purificazione di intestino e fegato, aiutano infatti a proteggere i reni, ma riescono anche ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Tantissimi aspetti positivi che non possono che spingerci all’assunzione, anche per contrastare l’invecchiamento cellulare, data la presenza di betacarotene (per la loro colorazione arancio).

Arance, quando non mangiarle?

L’unica attenzione che dobbiamo porre relativamente a questo alimento riguarda lo stato all’acquisto, infatti nel momento in cui lo conosciamo da vicino al supermercato è necessario prestare attenzione ad alcuni fattori che ne potrebbero segnalare una mancata freschezza.

La buccia non deve essere troppo lucida, ancora meglio se hanno ancora i rametti, in modo da verificarne visivamente l’usura e la datazione. Per il resto, essendo frutti che contengono una buona dose di acido citrico, sono sconsigliati per gli utenti che soffrono di acidità di stomaco.