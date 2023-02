WhatsApp aggiorna la propria applicazione di messaggistica istantanea introducendo una delle funzioni più richieste e desiderate dagli utenti, la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, in modo da assecondare le tantissime richieste dei consumatori che vogliono cercare di ridurre al massimo le distanze nei confronti di Telegram.

Proprio quest’ultima rappresenta a tutti gli effetti la rivale da battere, l’applicazione da rincorrere e molto spesso più avanti in termini effettive di funzionalità uniche nel proprio genere, anche la suddetta, di cui vi parliamo nell’articolo, era da tempo disponibile su Telegram, segnale che spesso WhatsApp ha molto da imparare dalla rivale.

WhatsApp, ecco la funzione più assurda del momento

Con la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, gli utenti possono davvero pensare di avere la possibilità di condividere file, immagini o documenti tra più dispositivi, senza dover minimamente ricorrere ad alcun servizio cloud, o al collegamento fisico dei due device. In parole povere è possibile creare una chat privata nella quale inserire praticamente tutto ciò che si desidera, accedendovi poi in un secondo momento da un qualsiasi dispositivo collegato al medesimo account.

E’ importante ricordare che l’aggiornamento oggetto del nostro articolo è già stato rilasciato e la funzione è disponibile per tutti gli utenti. Se volete approfittarne non dovete fare altro che aprire WhatsApp sul vostro play store, e provvedere al download automatico. Nel corso del 2023 verranno rilasciate tantissime altre funzioni, seguiranno aggiornamenti più dettagliati di volta in volta.