Viaggi, questi siti organizzeranno tutto al posto vostro

I viaggi di lavoro possono essere complessi e stressanti, soprattutto quando si tratta di prenotare voli e alloggi al giusto prezzo, per non parlare poi del pesantissimo momento in cui bisogna scegliere necessariamente cosa mettere in valigia e cosa lasciare a casa. Almeno la tecnologia su questo primo punto può esserci di grande aiuto (e ben presto lo sarà anche nel secondo caso). Alcune startup hanno infatti creato dei servizi per rendere meno stressanti i viaggi di lavoro, incidendo sugli aspetti più “rognosi”, come la prenotazione dei voli e delle camere d’albergo, la gestione del bagaglio, e chi più ne ha più ne metta.

Viaggi: provate piattaforme come DUFL, Jambo e molte altre!

Tra le tante soluzioni c’è DUFL, una startup americana che offre un servizio di consegna del bagaglio a domicilio. L’utente non deve fare altro che scaricare l’app, riceverà una valigia DUFL da riempire con tutti i vestiti e gli accessori necessari per i viaggi di lavoro. La valigia viene inviata a un centro DUFL dove viene fotografata e inserita in un armadio virtuale. Ogni volta che l’utente deve partire, seleziona gli indumenti e gli accessori necessari dall’armadio virtuale e il bagaglio verrà consegnato all’arrivo. Il servizio è attivo in diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Canada, la Singapore e l’Australia, ed ha un costo mensile fisso o può essere acquistato per singoli viaggi.

Un’altra app che aiuta a organizzare i viaggi di lavoro è Jambo, la quale consente ai viaggiatori di connettersi con altri professionisti che si trovano nella stessa città, per organizzare cene o altri incontri sociali. Questo può essere utile per prolungare gli appuntamenti di lavoro al di là della giornata lavorativa e per creare opportunità di networking e di business.

Inoltre, alcune piattaforme come TravelPerk o GetYourGuide, offrono un’ampia selezione di attività e tour per i viaggiatori di lavoro, permettendo loro di scoprire la città in cui sono in viaggio e trascorrere del tempo libero in modo più produttivo e divertente.