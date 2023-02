Unieuro incanta il pubblico con una campagna promozionale assolutamente speciale, rappresenta la perfetta occasione per mettere le mani sui prodotti più desiderati degli ultimi anni, riuscendo così a disperdere al massimo l’attenzione riposta sul mondo dell’e-commerce.

Le occasioni disponibili su Unieuro sono attive per tutti i consumatori in Italia, ricordiamo infatti che gli acquisti sono effettuabili senza difficoltà anche sul sito ufficiale, il quale prevede la consegna gratuita per ogni ordine, anche cumulativo di più prodotti, il cui valore commerciale superi i 49 euro.

Ricordatevi del canale Telegram di TecnoAndroid interamente dedicato ad Amazon, sono disponibili in esclusiva assoluta i coupon gratis con le offerte del momento.

Unieuro, offerte a prezzi quasi unici

Il carnevale di Unieuro porta con sé tantissimi prodotti in promozione, anche top di gamma a prescindere dalla presenza degli ultimi Galaxy S23, disponibili al prezzo di listino. Osservando la campagna promozionale da vicino, notiamo prima di tutto la presenza dell’ottimo, ed inesauribile, Galaxy S22, un must have per tutti gli utenti in Italia, che può difatti essere acquistato oggi a soli 749 euro (nella variante 8/128GB).

Gli utenti che invece sono pronti ad investire una cifra non superiore ai 300 euro per l’acquisto di uno smartphone, potranno puntare direttamente su Oppo A77, redmi note 10 pro, redmi note 11 pro, redmi 9AT, Galaxy A13, Galaxy A33, realme 10, realme c21y, honor x6, motorola moto g70 e similari. Tutti questi prodotti sono acquistabili con un esborso tutt’altro che elevato ed alle più classiche condizioni di vendita, come la garanzia di 24 mesi, che copre i singoli difetti di fabbrica, solamente per citare un esempio.