Una lampadina WiFi con controllo vocale a soli 3,32 euro, il prezzo rappresenta davvero un’occasione unica, la possibilità comunque di approfittare di una serie di soluzioni molto economiche, che riducono particolarmente la spesa finale che gli utenti possono sostenere.

Periodicamente su questo canale Telegram potete avere in esclusiva assoluta le occasioni Amazon più interessanti del momento, con alle spalle anche coupon gratis per ridurre la spesa, ed una serie di offerte impreziosite dalla presenza di prezzi quasi gratis. Correte subito ad iscrivervi.

Una lampadina WiFi costa davvero pochissimo

Le lampadine LED WiFi stanno lentamente spopolando in tutte le nostre case, sono prodotti che riducono di base i consumi, in quanto riescono ad offrire una resa da 50W (almeno), consumando soli 9 watt, ma allo stesso tempo permettono una approfondita personalizzazione degli ambienti, con la possibilità comunque di poter controllare il tutto da remoto, tramite l’applicazione mobile, o anche i controlli vocali, data la compatibilità con gli assistenti Amazon Alexa e Google Home.

Una delle migliori promozioni dell’ultimo periodo è stata lanciata su Amazon e coinvolge i modelli di casa Aigostar, in particolare il kit da 6 lampadine. Gli utenti infatti possono acquistare 6 pezzi E27, si trattano di lampadine smart LED da 9W e 806 lumen, completamente dimmerabili con colori 2700K e 6500K, ma anche con la possibilità di sincronizzarle con la musica.

Il prezzo è davvero unico, considerando il listino di 39 euro, è possibile applicare un coupon in pagina del 50%, andando così a spendere solamente 19 euro come valore finale d’acquisto (A QUESTO LINK trovate i dettagli). Occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire in questi giorni.