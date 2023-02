Smartwatch Amazfit Bip 3 poco oltre i 40 euro su Amazon

Uno degli smartwatch più interessanti al momento disponibili su web sul essere vostro ad un prezzo shock. Si tratta dell’Amazfit Bip 3, dispositivo davvero eccezionale per le funzioni che offre.

Amazfit Bip 3, lo smartwatch completo che costa ora su Amazon meno di 50 euro

L’Amazfit Bip 3 è Uno dei dispositivi più scelti tra gli, proprio per via del suo grande rapporto tra qualità e prezzo. Su Amazon c’è il 17% di sconto per un prezzo totale di 49,49 €. Per poterlo acquistare dovete solo aggiungerlo al carrello.

Il dispositivo in questione è attualmente dotato di tutto quello che serve per avere sul braccio tutte le opportunità che offre uno smartwatch di ottimo livello. In primis ecco un display HD ampio e colorato con 1,69″ di ampiezza, in modo da poter notare tutte le chiamate in arrivo con notifiche di ogni genere tra promemoria e dati per la salute.

Ci sono anche tutti i dati in riferimento alle attività del mondo del fitness, le quali sono davvero tante. Passando al monitoraggio della salute, si può avere rapidamente la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue in soli 25 secondi, in modo da capire il proprio stato fisico. E poi anche possibile monitorare la frequenza cardiaca oltre che il livello dello stress tutta la giornata. Anche le fasi del sonno possono essere monitorate.

In più sappiate che l’Amazfit Bip 3 è uno smartwatch in grado di essere impermeabile fino ad una pressione di 5 ATM. La batteria è il vero colpo da maestro: è in grado di durare addirittura 14 giorni.