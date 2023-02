Questa vicenda ha dell’incredibile e sembrerebbe tratta da un film, ma è proprio nella realtà che è accaduto di aver ritrovato, nell’Oceano Pacifico, la carcassa di uno squalo che conteneva al suo interno 3,5 tonnellate di cocaina!

Si tratta del sequestro di droga più grande mai visto in Nuova Zelanda, basti pensare che la quantità di cocaina trovata ha un valore di 315 milioni di dollari ed è sufficiente a rifornire il Paese per circa 30 anni!

Secondo la polizia il piano dei narcotrafficanti era di abbandonare la droga in acque internazionali per poi essere ritirata da altre navi della stessa organizzazione. Probabilmente il Paese destinato a questa partita di cocaina era l’Australia.

Un po’ come ‘Cocaine bear’

La vicenda ha fatto impazzire il web che ha notato delle similitudini con una storia accaduta 38 anni fa e di cui è stato fatto un film.

Cocaine bear (in italiano Cocainorso) è un film del 2003 che narra le vicende di una storia realmente accaduta. Nel 1985, in Georgia, un orso nero morì dopo aver ingerito un enorme quantità di cocaina trovata vicino ad un aereo di un trafficante.

Adesso i social sono impazziti e gli utenti chiedono a gran voce un sequel di questo film: ‘Cocaine shark’, lanciando anche un hashtag.

Posti strani in cui è stata trovata della droga

Questo non è il primo sequestro bizzarro nella storia del narcotraffico. La polizia è abituata a trovare della droga in posti davvero inaspettati, tra cui nei vasetti di marmellata, infilata nel pesce, in statuine e addirittura nei pannoloni!