Siamo ormai arrivati alla festività di San Valentino e i vari operatori telefonici italiani stanno già proponendo svariate iniziative. L’operatore telefonico virtuale Rabona Mobile, in particolare, ha da poco reso disponibile una nuova promozione molto interessante per tutti i nuovi clienti. Sarà infatti possibile ricevere una seconda sim con incluso in omaggio il primo mese, il tutto senza costi.

Rabona Mobile, nuova promo per San Valentino per i nuovi clienti

Da pochi giorni l’operatore telefonico virtuale Rabona Mobile ha reso disponibile una nuova promozione. Come già accennato, quest’ultima è stata lanciata in occasione di San Valentino. Tutti i nuovi clienti dell’operatore potranno infatti ricevere una seconda sim aggiuntiva a zero costi ma non solo.

Con la seconda SIM sarà anche incluso gratuitamente senza costi il primo mese. Un’occasione davvero interessante. Per usufruirne, però, non rimane molto tempo. La nuova promozione lanciata da Rabona Mobile sarà infatti disponibile soltanto fino alla mezzanotte del 14 febbraio 2023, ovvero proprio durante la giornata di San Valentino.

Per tutti gli interessati è dunque necessario sbrigarsi se non si vuole perdere questa opportunità. Ricordiamo comunque che l’operatore virtuale ha da poco reso disponibili anche due nuove offerte rivolte, però, ai suoi ex clienti. Si tratta in particolare delle offerte denominate Rabona Ritorno 250 e Rabona Ritorno 300. Come suggerito dal nome, queste offerte includono una enorme quantità di traffico dati per navigare pari rispettivamente a 250 GB e a 300 GB. Entrambe le offerte includono poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti.