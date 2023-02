Piattaforme streaming, ecco le ultime superstiti che offrono ancora la prova gratis

In un mercato sempre più saturato di piattaforme di streaming video, trovarne una che offra un periodo di prova gratuito può essere una vera sfida. Mentre molti servizi famosi come Netflix e Disney+ hanno rimosso questa opzione, ci sono ancora alcune opzioni disponibili per gli utenti alle quali questi possono accedere prima di scegliere un abbonamento a lungo termine.

Piattaforme streaming: il servizio di prova è ancora gratuito su queste

Uno dei servizi di streaming che offre ancora un periodo di prova gratuito è Amazon Prime Video. Come si accede? Gli utenti possono passare sul sito web da qualsiasi browser e premere il tasto “Iscriviti” per poi averlo 30 giorni gratuitamente. Dopodiché è possibile valutare se il servizio soddisfa le proprie esigenze e decidere se mantenerlo attivo (a 36€ all’anno o 3,99€ al mese) o disattivarlo senza costi aggiuntivi.

Anche Apple TV+ offre un periodo di prova gratuito della durata di 7 giorni per chiunque sottoscriva un abbonamento da 4,99€ al mese. Gli utenti hanno una settimana intera per decidere se mantenere il servizio o procedere con l’annullamento del rinnovo automatico. Inoltre, se si acquista un nuovo iPhone, un nuovo iPad o un nuovo Mac, gli utenti possono beneficiare di ben 3 mesi di visione gratuiti, a patto di attivare l’offerta entro 90 giorni dall’acquisto.

Un altro servizio poco conosciuto ma comunque molto interessante è Rakuten TV. Gli utenti possono accedervi e premere sul pulsante “Provalo gratis” per poi beneficiare di un periodo di prova gratuito di 7 giorni. Dopo la sua scadenza, l’abbonamento verrà automaticamente attivato a 4,99€ al mese. Se gli utenti non vogliono continuare, devono disattivare il rinnovo automatico prima della scadenza.