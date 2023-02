Pagamenti digitali, nelle regole del 2023 aspettiamoci 5 nuove tendenze

Il mercato dei pagamenti digitali nel 2023 sarà influenzato da cinque tendenze, secondo Visa. La riapertura delle frontiere e il crescente interesse per la sostenibilità sono tra i fattori che condizioneranno il settore, ma non solo. Ecco le previsioni per il nuovo anno.

Pagamenti digitali: cosa succederà nel corso del 2023?

La ripresa delle attività retail e turistiche, la crescita del commercio circolare, la convenienza dei pagamenti contactless e l’accelerazione della digitalizzazione dei processi aziendali influiranno sui consumatori. Le criptovalute e la concentrazione su moneta e pagamenti programmabili saranno invece i fattori chiave per sopravvivere e generare soluzioni significative. Approfondiamo solamente alcuni punti.

Il settore dei viaggi sta attualmente affrontando una svolta verso una maggiore sostenibilità, con un aumento della consapevolezza sull’impatto ambientale dei voli aerei. Difatti il 40% dei viaggiatori a livello globale è disposto a pagare fino al 2% in più per biglietti aerei a zero emissioni, ma solo il 14% lo ha effettivamente fatto. Tuttavia si prevede che il numero di persone propense a pagare una cifra più alta per volare in modo più eco-friendly aumenterà di giorno in giorno.

Un altro trend emergente nel settore dei viaggi è il recommerce, che mira a promuovere un modello di economia circolare attraverso attività come noleggio, ricarica, riparazione, vendita, restituzione e ridistribuzione dei beni. Quanto alla praticità, anche questa avrà un ruolo importante, come ad esempio la possibilità di pagare mezzi pubblici utilizzando una carta di credito, debito o prepagata senza contatto o un dispositivo di pagamento compatibile. Non a caso il 91% dei viaggiatori si aspetta di utilizzare pagamenti senza contatto durante la propria esperienza di viaggio. In tutto questo, tecnologie importanti come EMV 3D Secure (EMV 3DS) permetteranno di fare acquisti nella totale sicurezza e lontani da frodi di vario genere.