Oppo Reno 8 Pro in OFFERTA su Amazon, sconto PAZZO di 100€

Oppo Reno 8 Pro è uno dei migliori smartphone del 2022, un prodotto che ha catturato l’attenzione di milioni di consumatori sul territorio, proprio con la sua capacità di concentrare tantissime prestazioni al giusto prezzo, inserendole in un design iconico ed elegante.

Oppo Reno8 Pro, lo smartphone iconico del 2022

Gli utenti che sceglieranno di acquistare il bellissimo Oppo reno8 Pro, potranno comunque approfittare di un prodotto intriso della migliore tecnologia dell’ultimo periodo, è infatti dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel (ed anteriore da 32 megapixel), un bellissimo display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ e tecnologia AMOLED (senza dimenticarsi del refresh rate a 120Hz), per finire con processore octa-core accoppiato con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, ma anche una buonissima batteria da 4500mAh, per una autonomia più che ottima.

Il prezzo è davvero convincente sotto molteplici aspetti e punti di vista, nello specifico il prodotto in questione ha un costo originario di 799 euro, con la promozione di questi giorni la spesa finale corrisponde a soli 699 euro, con sconto effettivo del 13% (pari a 100 euro). Se lo volete acquistare, premete qui, ricordando comunque che è distribuito completamente no brand con alle spalle garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica, in modo da essere sicuri di ricevere tempestivamente gli aggiornamenti di sistema.