Nelle ultime ore l’operatore virtuale NTmobile ha la nuova offerta 40 Plus, dedicata solamente ad una cerchia ristretta di clienti, per la precisione ai clienti che hanno più di 40 anni.

Come specifica NTmobile nei suoi canali social, con un nuovo post pubblicato lo scorso 10 Febbraio 2023, questa nuova offerta generazionale può essere attivata esclusivamente online nel sito dell’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NTmobile: ecco la nuova offerta 40 Plus

La nuova offerta 40 Plus comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Il prezzo dei rinnovi è pari a 3,49 euro al mese, mentre per il costo di attivazione sono richiesti 9,99 euro. Con questa nuova proposta commerciale, viene proposto dunque lo stesso bundle incluso con le offerte della gamma Più, tra cui anche la recente Più++50 per clienti con almeno 50 anni di età.

Si segnala tuttavia che, rispetto all’offerta standard Più a 4,99 euro al mese, in questo caso il prezzo dei rinnovi risulta più basso. Prendendo invece in considerazione la Più++50 a 2,99 euro al mese, questa nuova offerta per Over 40 prevede un costo leggermente maggiore. Sostanzialmente, il prezzo mensile della nuova 40 Plus equivale invece a quello dell’offerta Più Plus con pagamento semestrale, pari infatti a 20,95 euro ogni 6 mesi, ovvero 3,49 euro al mese.

Se il cliente consuma tutti i Giga inclusi nel mese, la navigazione in internet viene bloccata, con possibilità di richiedere la tariffazione a consumo al servizio clienti. Per scoprire maggiori dettagli o altre offerte vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.