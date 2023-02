Mediaworld nasconde vere e proprie offerte bomba all’interno del volantino di questi giorni, una campagna promozionale che vuole riservare agli utenti i migliori sconti dell’anno, e la possibilità comunque di scoprire quali sono i prodotti dal risparmio maggiormente assicurato.

Se volete acquistare alcuni dei dispositivi in promozione da MediaWorld, dovete comunque ricordare che è possibile ottenerli al medesimo prezzo anche tramite il sito ufficiale, il quale però potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo per la consegna a domicilio.

MediaWorld, la campagna promozionale è super

I prezzi attivati da MediaWorld possono davvero far innamorare gli utenti, in questi giorni è possibile pensare di acquistare un bellissimo Galaxy Z Flip4 alla modica cifra di soli 979 euro, come anche il Galaxy S22, il cui prezzo comunque si aggira a non più di 799 euro, solamente per citare due esempi di ciò che vi può aspettare nella fascia alta.

Volgendo la propria attenzione verso i modelli decisamente più economici e dal risparmio assicurato, gli utenti possono pensare di acquistare Galaxy A13, TCL 30Se, redmi note 11 pro, Redmi 10C, Galaxy A33, Galaxy A23, esemplari Motorola, o anche Redmi A1. Il prezzo di tutti i modelli appena elencati non va oltre i 300 euro, risultando a tutti gli effetti il miglior rapporto qualità/prezzo possibile e disponibile nel momento attuale. Gli acquisti, come anticipato del resto, possono essere completati in ogni negozio in Italia, ed anche online sul sito ufficiale.