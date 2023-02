L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente lanciato delle nuove offerte dedicate a tutti i nuovi clienti che decidono di passare a Lyca, con addirittura 200 GB di traffico internet al mese.

Le offerte in questione si chiamano Italy Pink, Italy Gold e Italy White. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle offerte.

LycaMobile lancia delle nuove offerte per i nuovi clienti

Iniziamo con l’offerta più ricca di tutte, Italy White, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga (invece di 100 Giga) di traffico internet mobile, il tutto al costo di 11,99 euro ogni 30 giorni. L’offerta Gold prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga (invece di 50 Giga) di traffico internet mobile, il tutto al costo di 9,99 euro ogni 30 giorni.

Infine la Italy Pink prevede 200 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, minuti ed SMS illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e 50 Giga (invece di 15 Giga) di traffico internet mobile, il tutto al costo di 6,99 euro ogni 30 giorni.

Sottolineiamo che anche i già clienti possono attivare le offerte appena descritte, ma il bundle di Giga previsto rimarrà rispettivamente di 50 Giga con Italy Pink, 150 Giga con Italy Gold e 200 Giga con Italy White. Con Lycamobile, operatore virtuale Full MVNO attivo su rete Vodafone in 2G e 4G, i clienti possono raggiungere fino a 60 Mbps sia in download che in upload. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.