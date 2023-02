Lista nascita Amazon, ecco la guida pratica per creare l'elenco e ricevere regali utili

Se sei in dolce attesa molto probabilmente ti starai chiedendo cosa ti serve e allo stesso tempo, amici e parenti ti chiederanno cosa possono regalarti per la nascita. Ci sono molti oggetti essenziali, come tutine, bavette, body, cappellini, giocattoli per la prima infanzia, ma anche scorte di pannolini e latte in polvere. Tutto ciò è reperibile su Amazon, ma attenzione, perché proprio qui è possibile realizzare la famosa lista nascita Amazon. Ecco come fare.

Lista nascita Amazon: ecco come crearla

Per intenderci, la lista nascita Amazon funziona come una sorta di lista di nozze, dove però puoi raccogliere tutto ciò che serve al bambino e che desideri ricevere. In questo modo se qualcuno vuole farti un regalo, gli basterà scegliere un prodotto dalla tua lista e lo riceverai direttamente a casa. Comodo no? Ma come si crea questo elenco?

Qui di seguito troverete la guida ufficiale per creare la propria lista nascita su Amazon: