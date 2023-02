Internet, la guida e il significato degli acronimi più utilizzati nel web

Internet semplifica la vita delle persone, rendendo più facili e rapide molte attività quotidiane come la ricerca di informazioni, l’accesso a servizi, l’approfondimento di argomenti di interesse e molto altro ancora. La tecnologia però a volte sa essere anche molto complessa, con terminologie specifiche e un insieme di elementi, a cui lavorano professionisti altamente qualificati e diversi tra loro. Oggi vi aiutiamo a non perdervi nel mare di parole che è l’internet.

Internet: cosa significano le sigle che trovi in rete?

Gli utenti del web possono imbattersi in acronimi che, anche se frequentemente utilizzati, non sono sempre facili da comprendere. Cosa significano api, lol, wfk, rotfl, fyi, tldr, dm, fb, li? Queste sigle sono presenti nelle email di lavoro e privati, nelle chat con gli amici, nei messaggi e nelle linee guida per l’utilizzo di alcuni software, ma non tutti sanno cosa rappresentino.

Tra gli acronimi che riguardano i social network, vi è SM, che sta per social media. Esistono molte piattaforme di social media e spesso vengono menzionate con il loro acronimo per velocizzare le comunicazioni. Ad esempio, FB sta per Facebook, il più famoso social network lanciato sul web nel 2004 e ancora oggi tra i più utilizzati. FB consente di condividere informazioni, partecipare a gruppi, visualizzare contenuti multimediali e viene utilizzato anche dalle aziende per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di business. IG lo conosciamo ormai tutti e sta per Instagram, piattaforma di proprietà di Facebook dove è possibile condividere fotografie, video e storie, mentre LI è l’acronimo di LinkedIn, il social media per professionisti. TW sta per Twitter, una piattaforma di microblogging acquistata da Elon Musk, dove è possibile trovare notizie e informazioni.

Passiamo ora alle sigle utilizzate dai professionisti del digital marketing per ottimizzare i tempi e trasmettere velocemente i messaggi e i concetti. Tra gli acronimi più utilizzati vi sono B2B (business to business) e B2C (business to consumer), CTA (call to action), KPI (key performance indicator), SEO (search engine optimization) e SEM (search engine marketing).

Questa è solo una piccola parte di tutti i termini presenti in rete, ma non preoccupatevi, è impossibile saperli tutti!