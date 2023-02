Gli ultimi due anni hanno messo a dura prova il nostro portafoglio. Poiché la carenza di microchip ha devastato il mercato delle auto nuove, gli acquirenti si sono rivolti alle auto usate come alternativa, il che ha portato all’aumento dei prezzi.

Molti hanno scelto di aspettare la fine della tempesta nella speranza di una più ampia selezione di veicoli, altri sono stati semplicemente esclusi dal mercato. Ecco quindi come appare la situazione oggi e cosa dovrebbero aspettarsi gli acquirenti quando acquistano un’auto usata o permutano il loro veicolo nel 2023.

L’indice dei prezzi al consumo del Bureau of Labor Statistics tiene traccia delle variazioni mensili della spesa dei consumatori in beni e servizi. Il rapporto più recente di novembre mostra un calo del 2,9% della spesa per auto e camion usati rispetto a ottobre, segnando il quinto mese consecutivo di calo. Anche la spesa per veicoli usati è diminuita del 3,3% su un periodo di 12 mesi da novembre 2021 a novembre 2022; ciò è in netto contrasto con la spesa per le auto nuove (che è aumentata del 7,2% nello stesso periodo) e l’indice generale (che è aumentato del 7,1%).

Un problema di tutto il settore

Gli analisti di J.P. Morgan concordano sul fatto che i prezzi delle auto usate hanno probabilmente raggiunto il picco dopo essere saliti del 43% da febbraio 2020 a settembre 2022. Man mano che la produzione di auto nuove migliora, la domanda di auto usate diminuirà e i prezzi continueranno a scendere nel nuovo anno . L’azienda stima che i prezzi delle auto usate scenderanno del 10-20% nel 2023; le auto nuove, invece, dovrebbero registrare un modesto calo di appena il 2,5%-5%.

Secondo Sam Fiorani, vicepresidente delle previsioni globali sui veicoli presso AutoForecast Solutions, l’attenuazione della carenza di microchip e i miglioramenti nella produzione di auto nuove sono responsabili del recente calo dei prezzi delle auto usate: “Il peggio della carenza di microchip è capitato proprio all’industria automobilistica“, ha scritto Fiorani in una e-mail a Cars.com.