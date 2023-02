La popolare serie thriller psicologica di Netflix, You, ritorna per la sua quarta stagione, mentre Reese Witherspoon e Ashton Kutcher si uniscono per recitare nella nuova commedia romantica dello streamer Your Place or Mine.

Di seguito, ecco alcuni dei più grandi nuovi film e programmi TV in streaming su Netflix e Prime Video da non perdere questo fine settimana.

Your Place or Mine (Netflix)

La coppia interpreta rispettivamente Debbie e Peter, due migliori amici (e amanti di una volta) che si scambiano casa per una settimana nella speranza di ravvivare le loro vite noiose. A giudicare dal trailer del film, è essenzialmente un miscuglio di When Harry Met Sally e The Holiday (lo slogan è “Due vite. Due città. Un’ultima possibilità.”).

Somebody I Used To Know (Prime Video)

La star della community Alison Brie è la protagonista dell’ultima versione di Prime Video del genere romcom, Somebody I Used to Know.

Diretto dal vero marito di Brie, Dave Franco, il film segue Ally, una produttrice televisiva maniaca del lavoro che torna a casa per riscoprire se stessa e riconnettersi con un ex. Le cose si complicano, però, quando Ally scopre che l’ex in questione è ora fidanzato con un’altra donna (classico colpo di scena!).

Kiersey Clemons, Jay Ellis, Haley Joel Osment e Julie Hagerty recitano anche in Somebody I Used to Know, che i critici hanno descritto come “un tipo di commedia romantica piacevolmente diversa”.

Ora disponibile per lo streaming su Prime Video.

You Stagione 4 (Netflix)

Diviso in due parti, il primo lotto di episodi della quarta stagione vede Joe Goldberg di Penn Badgley che vive una nuova vita come professore di letteratura lavorando sotto lo pseudonimo di Jonathan Moore a Londra. Questa volta, però, Joe è inseguito da un misterioso stalker.

I primi cinque episodi della stagione 4 di You sono ora disponibili per lo streaming su Netflix, mentre le restanti cinque puntate arriveranno il 9 marzo.