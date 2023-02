Dalla stesura di una poesia alla scrittura di un codice software di base per fornire informazioni sulle domande poste, ChatGPT creato da OpenAI sta facendo notizia. Una piattaforma in cui può essere molto utile è WhatsApp, una popolare applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta.

In questo articolo, mostreremo il modo giusto per integrare ChatGPT con il tuo account WhatsApp. Tieni presente che non esiste un modo ufficiale per incorporare l’AI al programma di messaggistica. Come per ChatGPT, l’integrazione con WhatsApp comporterebbe probabilmente l’utilizzo dell’API di WhatsApp Business per inviare e ricevere messaggi e quindi l’utilizzo dell’API di ChatGPT per generare risposte a tali messaggi.

Per iniziare, devi disporre di un account WhatsApp Business e richiedere un’API WhatsApp Business. Una volta ottenuto questo, puoi utilizzarle per inviare e ricevere messaggi dal tuo account WhatsApp. Puoi quindi utilizzare l’API ChatGPT per generare risposte ai messaggi che ricevi.

Ecco la guida al collegamento

Ecco i passi da dover seguire:

Registra l’API di WhatsApp Business > Crea un flusso per la chat > Utilizza un generatore di chat > Testa il tuo chatbot > Metti l’API chatbot sul tuo telefono.

Ottieni l’API OpenAI

Crea un account OpenAI > Vai alla pagina della chiave API > Crea una nuova chiave segreta

Usa l’API OpenAI per collegarlo al tuo bot di WhatsApp

Ora, devi utilizzare l’API OpenAI per connetterti a ChatGPT WhatsApp Bot per integrare ChatGPT con WhatsApp.

Tieni presente che ci sono possibilità che Whatsapp ti blocchi se rileva che l’integrazione non è autentica.

Inoltre, puoi seguire un processo diverso che è stato creato da un ricercatore di nome Daniel su GitHub. Per farlo, scarica il codice da GitHub ed esegui il file server.py nel terminale.

Da qui, scarica il codice da GitHub, quindi fai clic su “scarica zip” per scaricare il file. Quindi, esegui il file “Whatsapp-gpt-principal” nel terminale. Quindi esegui il record “server.py” nel terminale. Ora, inserisci “Is” e premi invio.

Inserisci “python server.py”. Il tuo telefono verrà automaticamente configurato per la pagina di visita di OpenAI.