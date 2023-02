Casa super PULITA con la nuova scopa elettrica ARIETE 2 in 1 al 30% di sconto

Ci sono tante offerte su Amazon, ma quella di oggi è davvero strepitosa. Una scopa elettrica di Ariete, di tipo 2 in 1, consente al pubblico di fare un vero affare.

Se volete avere le migliori offerte di Amazon tutti i giorni, c’è solo un metodo che potete sposare in pieno. Si tratta dell’iscrizione al nostro canale Telegram ufficiale, il quale con 77.000 utenti è uno dei più utilizzati in assoluto. Per entrare gratuitamente dovete solo cliccare qui.

Amazon offre a 51 euro la scopa elettrica: lo sconto è del 31%

La scopa elettrico di Ariete oggi in offerta su Amazon consente di avere il massimo delle prestazioni per un prezzo molto basso. C’è il 31% di sconto con il costo dell’articolo che arriva a 51,90 euro. Basterà solo completare l’acquisto su Amazon per portarla a casa.

Grazie ad un pratico supporto per agganciarla al muro, la scopa elettrica può essere posizionata dove preferite e sempre a portata delle vostre mani per le pulizie quotidiane all’interno della vostra casa. Si tratta di un dispositivo davvero leggero come una piuma, slanciato e ergonomico nell’impugnatura per permettersi di muoversi in maniera estremamente agevole.

Questo consente quindi di spingerla anche negli angoli più difficili da raggiungere senza troppi problemi. Inoltre c’è anche la possibilità di utilizzarla, oltre che in verticale, come aspirapolvere portatile, utilizzando proprio la sua funzione di 2 in 1.

Per non parlare poi delle prestazioni, le quali sono al top grazie alla tecnologia ciclonica che garantisce l’eliminazione delle polveri in maniera perfetta oltre che di acari e batteri da tutte le superfici nell’ambiente domestico. Il filtro HEPA interno assicura poi il trattenimento massimo di tutte le micro polveri nel serbatoio, tutto davvero ideale per i soggetti allergici a qualsiasi polline o animali domestici.