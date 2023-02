Bollo auto, i trucchi legali per non pagare la TASSA da centinaia di euro l'anno

Non sembra essere il periodo giusto per pagare le tasse, ma questo non significa assolutamente che non vada fatto. Gli italiani sono tenuti a pagare ogni imposta, come la legge prevede. Allo stesso tempo però ci sono alcune tasse che proprio non tornano al popolo italiano, il quale non fa altro che rifiutarle.

Pagandole suo malgrado, ogni italiano sa benissimo che non c’è via di uscita se non corrispondere questi soldi allo Stato o in alcuni casi alla regione. Dopo aver parlato per molto tempo della possibilità di non pagare il canone Rai, sembra che oggi l’obiettivo degli italiani sia un altro. Infatti le persone ne hanno abbastanza per quanto concerne il bollo auto, la cosiddetta tassa di possesso che tutti sono costretti a pagare sui loro veicoli. Questa cambia in base alla cilindrata dell’auto, o meglio in base kilowatt. A quanto pare ci sono pochissimi modi per non pagare il bollo, attualmente uno.

Il bollo auto, la tassa più odiata dagli italiani, può essere non pagato ma devono sussistere determinate condizioni particolari

Le persone che stanno affrontando il periodo di crisi sanno benissimo che evitare di pagare alcune tasse superflue potrebbe essere il miglior modo per risparmiare qualcosa. Chiaramente tutto questo non è possibile se non sussistono determinate condizioni, come nel caso del bollo auto.

Ora come ora ci sono due regioni in Italia che consentono di non pagare il bollo, ma solo se acquistate un’auto elettrica. In quel caso Lombardia e Piemonte lasceranno esenti dal pagamento tutti gli utenti. Per quanto riguarda il resto, l’esenzione durerà solo per i primi tre o cinque anni in caso di acquisto di auto elettrica.