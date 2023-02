Bill Gates, fondatore di Microsoft ha finalmente deciso di rilasciare delle dichiarazioni sulla rivoluzione del momento, l’intelligenza artificiale.

L’IA è sicuramente il futuro dell’informatica, nonostante ogni giorno nascano sempre più dubbi e controversie legate al possibile utilizzo di questi strumenti, accusati di poter sostituire l’uomo in molti posti di lavoro generando, per i più catastrofici, una crisi economica senza precedenti.

Cosa pensa Bill Gates di ChatGPT?

Microsoft ha investito molto in OpenAI, azienda di Elon Musk creatrice di ChatGPT, per cui le parole del suo fondatore non possono che essere positive.

In particolare dichiarando, sul quotidiano economico tedesco Handelsblatt, che: “Tutto ciò cambierà il nostro mondo” e che “Molti lavori diventeranno più efficienti”. Prosegue poi dichiarando: “È sorprendente che ciò che sto vedendo nell’IA solo negli ultimi 12 mesi sia importante quanto il PC, il PC con GUI o Internet. Tra le quattro pietre miliari più importanti della tecnologia digitale, questa si colloca ai primi posti.”

ChatGPT ricordiamo essere una chat creata per aiutare gli umani a relazionarsi con le macchine. Si tratta di un chatbot in grado di generare testi, articoli e fornire risposte aggiornate su tutto lo scibile.

L’alleanza tra Microsoft e OpenAI ha permesso di lanciare ChatGPT su Bing e Edge e non solo. Per il futuro le aziende hanno in programma di integrare l’intelligenza artificiale anche nel pacchetto Office365, con l’obiettivo di rendere il lavoro d’ufficio molto più efficiente.

Non è ormai da mettere in dubbio che l’intelligenza artificiale cambierà del tutto il mondo, come internet prima di lui, quello che bisognerà capire è se il cambiamento sarà in positivo o in negativo. Ma per avere una risposta bisogna ancora attendere.