Badoo, se vuoi addentrarti nell'app di incontri questa è la guida di cui hai bisogno

Badoo è un’app di dating lanciata nel 2006 che consente agli utenti di comunicare con altre persone alla ricerca di nuovi amici o relazioni. L’applicazione, che può essere utilizzata solo da maggiorenni, offre una schermata “Incontri” in cui gli utenti possono visualizzare profili corrispondenti alle loro preferenze. Le regole base sono molto semplici: si fa swipe verso destra o si clicca sul cuoricino per mostrare interesse, se invece si vuole passare al profilo successivo basta scorrere verso sinistra o premere la “X” corrispondente. Se entrambi i profili mostrano coinvolgimento, è possibile iniziare a chattare. Vediamo ora tutti i dettagli che dobbiamo sapere sull’applicazione.

Badoo: la guida è più semplice di quanto crediate

Innanzitutto Badoo è gratuita, ma offre anche funzionalità più avanzate e ovviamente a pagamento. Tra i privilegi dell’abbonamento premium, vi è la possibilità di vedere chi ha votato positivamente il proprio account oppure la possibilità di attivare la modalità invisibile. Gli iscritti possono poi acquistare servizi extra come “Scala la Vetta” utilizzando i crediti Badoo. Gli abbonamenti variano dai 2,99 euro per un giorno a 119,99 euro a vita. Per quanto riguarda i crediti, questi sono disponibili in pacchetti da 100 a 2.750 crediti.

Creare un account su Badoo è semplicissimo, basta avere uno smartphone/tablet Android o iOS o un PC. Dopodiché bisognerà caricare l’app dall’App Store o Google Play Store oppure visitare il sito web ufficiale. Successivamente all’inserimento dei dettagli personali, si avrà il totale accesso all’app. ATTENZIONE! Prima di diffondere i dati personali, abbiate cura di controllare che le persone con cui si sta parlando siano reali.