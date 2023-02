Le auto verranno completamente trasformate dall’intelligenza artificiale. Diverse aziende, tra cui Hyundai, Yamaha e Volkswagen, stanno già pensando come cambiare il futuro del settore automobilistico, innovandolo giorno dopo giorno con l’implementazione di algoritmi all’interno delle vetture.

Le suddette hanno infatti recentemente sviluppato le loro personalissime soluzioni nelle varie fasi di un’auto, che partono dal concept per poi arrivare al prototipo pre-commercializzazione e pubblicità. Inoltre, il rapporto di “AI in Wellbeing and Comfort in the Automotive Industry” di ResearchAndMarkets.com ha sancito l’inizio di una lunga serie di auto dotate di intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale sarà protagonista nelle auto del futuro

Secondo le case automobilistiche, l’intelligenza artificiale andrà a fornire enormi benefici sia ai conducenti che ai passeggeri. Verranno installati dei sistemi capaci di alleviare stress, ansia, sonnolenza e mantenere i livelli climatici all’interno dell’auto sempre ottimali. Le tecnologie IA utilizzate saranno principalmente il machine learning, deep learning, rete neurale, riconoscimento facciale, logica fuzzy, rete bayesiana e algoritmo di classificazione.

Il report di cui abbiamo parlato sopra ha anche messo in evidenza l’utilizzo dell’IA o di qualsiasi altro algoritmo di calcolo per accrescere il benessere o il comfort di passeggeri e conducenti insieme ad alcuni partner di sviluppo tecnologico. Infatti, soluzioni di altri settori come salute, intrattenimento o aerospaziale verranno implementati senza ombra di dubbio.

Le Case protagoniste del rapporto sono principalmente Tesla, Volkswagen, Nio, Toyota, Daimler, BMW, Stellantis, General Motors, Honda e Hyundai. Queste dieci case automobilistiche sono quindi pronte e cambiare il mercato delle auto e l’intelligenza artificiale sarà un alleato fondamentale.

Il report ha anche messo in evidenza dei nuovi protagonisti pronti a emergere o di avvio nel dominio insieme ai loro relativi sviluppi. Difatti, la maggioranza dei lettori di avvio permette delle immagini decisamente migliorate, audio di alta qualità, diagnostica o tecnologia di riconoscimento dei gesti e tanto altro.

Le funzioni principali ed essenziali di questi sistemi nei veicoli a guida autonoma sono i sistemi di sicurezza, il rilevamento degli oggetti, il tracciamento oculare, il monitoraggio del conducente, l’assistente virtuale, i controlli gestuali, la guida automatizzata, il riconoscimento vocale, il sistema di mappatura e molto altro ancora.