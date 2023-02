App per gestire le spese, in questo modo in vacanza non litigherete più con gli amici

Le vacanze sono un momento di relax e divertimento, ma gestire le spese di un gruppo può diventare complicato. Fortunatamente, la tecnologia offre diverse soluzioni per automatizzare questo processo. Tra le app più popolari ci sono Splitwise, Settle Up e Travefy. Scopriamo i loro servizi.

App per gestire le spese: possiamo dire addio alle discussioni in vacanza

Ecco a voi l’elenco delle migliori App per gestire le spese:

Splitwise è una delle app più famose per la divisione delle spese. Disponibile per iOS, Android e browser web, può essere utilizzata per viaggi, cene fuori, regali di compleanno e molto altro. Grazie all’interfaccia intuitiva, sarà facile creare un’attività, invitare amici o coinquilini e iniziare a registrare le spese. Il conteggio totale verrà aggiornato automaticamente e alla fine del viaggio o del mese sarà possibile inviare promemoria via e-mail.

Settle Up è un’altra applicazione molto utile a tale fine. Dopo aver creato il viaggio, questa sincronizzerà automaticamente le spese effettuate sui dispositivi di tutti i partecipanti e mostrerà chi ha debiti e chi ha crediti.

Travefy è una web app, all’interno della quale è possibile creare il proprio piano di viaggio, che include voli, stanze d’albergo e altre spese. Una volta invitati gli altri traveller, sarà possibile assegnare a ciascuno le spese sostenute e il relativo pagamento. Con gli strumenti di pagamento di Travefy, è possibile saldare il dovuto e inviare denaro ai propri amici.

Queste app offrono una soluzione semplice e intuitiva per la divisione delle spese durante un viaggio. Scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze dipenderà dalle preferenze personali e dalle piattaforme disponibili. Con questi strumenti, è possibile concentrarsi sulle vacanze e lasciare che la tecnologia gestisca le complicazioni delle spese. Addio litigi con gli amici!