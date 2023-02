Le offerte WindTre GO sono ancora online per tutti i nuovi clienti provenienti dal gestore francese Iliad o da uno degli operatori virtuali selezionati. A partire da soli 7,99 euro al mese, le quattro tariffe in listino consentono di ricevere fino a 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Offerte WindTre GO: tutte le opzioni di questo mese a partire da 7,99 euro al mese!

WindTre riserva le sue migliori offerte ai nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero dal precedente operatore. In particolar modo, ricevono le tariffe più convenienti di sempre, i nuovi clienti provenienti da Iliad e MVNO, i quali hanno la possibilità di attivare una delle seguenti offerte:

la WindTre GO 50 Star + Digital con minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il costo di rinnovo è di 7,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo.

la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay, che include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il costo di rinnovo è di 7,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay, che permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il costo di rinnovo in questo caso ammonta a 8,99 euro al mese e i nuovi clienti dovranno affrontare la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

la WindTre GO 100 Special + Digital con minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il costo di rinnovo questa volta è pari a 9,99 euro al mese e dovrà essere saldato tramite credito residuo.

WindTre: come attivare le offerte trasferendo il numero dal precedente operatore!

Le offerte sono rivolte a tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad e ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da uno dei seguenti MVNO:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

L’attivazione può essere effettuata accedendo al sito ufficiale del gestore, selezionando l’operatore di provenienza e scegliendo la tariffa desiderata. Sarà sufficiente andare incontro alla spesa di attivazione, spesso inesistente poiché offerta da WindTre, e al costo della nuova SIM. Quest’ultima sarà spedita tramite corriere direttamente a casa, senza dover affrontare alcun costo di spedizione.