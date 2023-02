Continuano ad arrivare tante novità interessanti su WhatsApp. Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, infatti, la nota app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg potrebbe presto introdurre una funzionalità molto attesa dagli utenti, ovvero la trascrizione dei messaggi vocali.

WhatsApp, presto sarà introdotta la trascrizione dei messaggi vocali

In quest’ultimo periodo stanno spuntando in rete numerosi rumors riguardanti l’arrivo di nuove funzionalità su WhatsApp. L’ultima news appena emersa in rete, in particolare, riguarda la possibile introduzione della trascrizione dei messaggi vocali. A rivelare tutto ciò, come sempre, è stato il noto sito web WABetaInfo.

Quest’ultimo sembra infatti aver scovato questa nuova funzionalità nella muova versione beta dell’app per dispositivi con a bordo IOS. Sul sito in questione è stato poi pubblicato uno screenshot raffigurante questa nuova feature. Nello specifico, dallo screenshot possiamo osservare quale potrebbe essere la schermata che comparirà quando non sarà disponibile la trascrizione.

I motivi potrebbero essere legati al non riconoscimento delle parole oppure alla lingua differente del messaggio vocale. Possiamo quindi intuire che si potrà selezionare la lingua del messaggio vocale che si vuole trascrivere. Si tratterà senz’altro di una funzionalità molto utile. Potrebbe infatti essere utilizzata dalle persone sorde e che, in questo modo, potrebbero “leggere” i messaggi vocali che ricevono.

Ovviamente sarà necessario attendere ancoradel tempo prima di vedere arrivare questa nuova funzionalità su WhatsApp. Ricordiamo comunque che in futuro dovrebbe arrivare anche un’altra funzionalità. Quest’ultima riguarda in particolare la possibilità di fissare in alto nelle chat i messaggi più importanti.