WhatsApp, la funzione che tutti aspettavano è arrivata

In quest’ultimo periodo WhatsApp ha provveduto a rilasciare un aggiornamento di sistema effettivamente molto richiesto, proponendo al pubblico una delle funzioni più desiderate di sempre, considerando appunto che la stessa è già stata rilasciata dalla diretta concorrente.

Stiamo parlando proprio di Telegram, l’applicazione di messaggistica istantanea più chiacchierata dell’ultimo periodo, una soluzione su cui tanti stanno facendo affidamento, non tanto per una maggiore protezione dei dati, quanto per un insieme di funzioni più completo e soddisfacente. Proprio per questo motivo WhatsApp sta correndo nella presentazione di aggiornamenti sempre più completi.

WhatsApp, ecco quali sono le funzioni più richieste

La funzione di cui vi stavamo parlando prevede la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, avete capito bene, esattamente alla pari di Telegram, che ha presentato tale possibilità ormai da diversi anni, gli utenti potranno creare una chat di messaggistica mediante la quale auto-inoltrarsi i messaggi di testo, oppure allegati ed immagini.

L’utilità a prima vista potrebbe sfuggire, ma vi assicuriamo esistere, e per questo motivo vi proponiamo un piccolo esempio. Immaginate di dover spostare una immagine dal PC allo smartphone, e non vogliate fare affidamento su un servizio cloud, fino ad ora non esisteva un altro modo, ma con WhatsApp potrete inoltrarla alla pari di un allegato, in modo che possiate sempre accedervi da qualsiasi dispositivo mobile collegato al medesimo account, sia esso il notebook, il tablet o uno smartphone in generale.