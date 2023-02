Unieuro da impazzire, volantino BOMBA con offerte al 50%

Unieuro è pronta per far sognare i consumatori, arrivano nuovi prezzi bassi con alcune possibilità di acquisto davvero uniche nel loro genere, il volantino è pronto per dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, con tantissime occasioni per spendere poco.

La campagna promozionale è letteralmente da impazzire, gli utenti sono liberi di accedere a tutti gli sconti anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria, data la disponibilità delle offerte Unieuro sul sito ufficiale, il quale permette di godere della consegna gratuita al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Ricevete le offerte Amazon con i coupon gratis, andando subito ad iscrivervi al canale Telegram di TecnoAndroid, vi aspettano i prezzi più bassi di sempre.

Unieuro, attenzione a questi nuovi sconti, sono da pazzi

I nuovi sconti di Unieuro abbracciano la fascia media della telefonia mobile, riuscendo di fatti a sostenere gli utenti che vogliono ad esempio acquistare smartphone spendendo non più di 299 euro. Tra i modelli disponibili all’acquisto troviamo tantissimi prodotti, ad esempio sono accessibili redmi 9At, Oppo A77, Redmi Note 11 Pro, Redmi 10, Motorola Moto E32, Motorola Moto G12, Motorola Moto G72, Galaxy A13 ed anche un bellissimo Galaxy A33.

Osservando da vicino la campagna promozionale legata alla fascia alta, è possibile avere tra le mani anche un bellissimo Samsung Galaxy S22, non sarà l’ultimo modello, ma resta comunque di ottima qualità, nonostante comunque il prezzo finale di vendita sia ancora elevato, corrispondendo a 749 euro. Tutte le migliori promozioni Unieuro sono comunque disponibili, ed elencate sul sito ufficiale dell’azienda, dove troverete tutti i dettagli del caso.