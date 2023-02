un-conducente-di-model-y-perde-il-controllo-mentre-viaggia-in-autostrada

Il 31 gennaio 2023 c’è stato un incredibile incidente avvenuto negli Stati Uniti: il volante di una Tesla Model Y si era staccato mentre il veicolo viaggiava in autostrada. Sono disponibili nuove informazioni una settimana dopo il richiamo del veicolo.

Un utente di Twitter di nome Prerak Patel, dagli Stati Uniti, ha raccontato l’esperienza del volante che si è allentato nella sua Tesla Model Y nuova di zecca mentre era al volante. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incidente; tuttavia, oltre ai danni causati alle cose, si è diffuso il disprezzo.

Model Y, il conducente si infuria sui social

Il centro di assistenza Tesla che Patel ha contattato gli ha inviato una fattura di oltre 100 dollari per riparare lo sterzo, nonostante il fatto che un veicolo che rivela difetti così gravi una settimana dopo la vendita dovrebbe essere almeno in garanzia. Ammettiamo che non è molto, ma un veicolo che rivela tali difetti dovrebbe almeno essere coperto dalla garanzia.

Patel ha scatenato un putiferio online e ha taggato Elon Musk in molti dei suoi post; lo sfortunato utente ha persino condotto un sondaggio per determinare la sua prossima mossa sulla scia delle scuse di Tesla: “Cambiare il veicolo con una nuova Model Y” è risultato in testa con l’83,4% dei voti. La Model Y di Patel è stata ritirata dopo l’incidente. Poiché il cliente ha scelto questa opzione, Tesla gli ha fornito un’auto sostitutiva da guidare in attesa che la sua nuova Model Y arrivasse per posta. Patel ha tuttavia sottolineato che il suo obiettivo non era basato sull’avidità; non stava cercando un’auto nuova, ma voleva piuttosto spingere Tesla ad aprire un’indagine ufficiale per garantire che casi simili non si verifichino in futuro, dato il potenziale pericolo che offrono.