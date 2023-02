Un tablet android super economico è in questi giorni in offerta su Amazon, gli utenti possono pensare di acquistare un prodotto di altissimo livello, comunque riuscendo a pagarlo molto meno di quanto effettivamente sarebbe anche solo lontanamente immaginabile.

Tablet Android in super offerta, ecco la nuova promozione

Il tablet Android di cui vi parliamo è marchiato Teclast, uno dei brand più in forte crescita su Amazon, e pronto ogni giorno a mettere a disposizione di tutti gli utenti il miglior rapporto qualità/prezzo possibile. Il modello in questione presenta display da 10,1 pollici di diagonale, con processore octa-core MT8183 e 2GHz di frequenza di clock, affiancato da una configurazione di base che prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (fino a 1TB di espansione). Il prodotto ha connettività WiFi dual band, un display con risoluzione FullHD (1280 x 800 pixel), connettività type-C nella parte inferiore, ma anche una batteria da ben 6000 mAh, per una autonomia superiore al normale.

Il prezzo di vendita è estremamente allineato con le aspettative, infatti di listino costerebbe 169 euro, tuttavia grazie alla promozione che Amazon ha pensato di attivare nel periodo, la cifra finale scende del 30%, fino a 118,56 euro, scontata ulteriormente di 10 euro applicando il coupon presente in pagina. In poche parole, il costo finale da sostenere corrisponde esattamente a 108,56 euro (LINK ACQUISTO).