Samsung Galaxy A23 su Amazon al 35% di sconto, batteria da 5000mAh e 4 fotocamere

La grande offerta di oggi che Amazon e propone riguarda uno smartphone molto apprezzato sulla scena attuale. Si tratta del Samsung Galaxy A23 5G, il quale porta diverse qualità a coloro che decideranno di acquistarlo. Il prezzo può godere di uno sconto del 35% ma solo per un periodo di tempo limitato.

Samsung Galaxy A23 5G a prezzo top su Amazon

L’offerta di oggi prevede un prezzo ribassato del 35%, il quale arriva a 225,99 €. Per acquistare lo smartphone dovete semplicemente aggiungerlo al carrello.

Lo smartphone è dotato di un display vivido che lascia ampio spazio ai contenuti. Si tratta di un pannello Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici; il tutto sarà reso migliore grazie alla tecnologia che renderà contenuti nitidi e ben definiti.

Il design è fortemente minimalista: la camera dei cellulari Galaxy A23 5G è perfettamente integrata nel retro del dispositivo, in modo da permettere di vivere un’esperienza senza alcun tipo di interruzione. Il sistema Quad Camera è in grado di immortalare tutti i momenti con la fotocamera principale da 50 MP; per ottenere poi una visione ancora più completa, ecco a voi la fotocamera ultragrandangolare, ma anche la possibilità di personalizzare gli scatti con la fotocamera di profondità. Infine ecco anche l’obiettivo per le macro.

La batteria è a lunga durata:ci sono ben 5000 mAh di energia, in modo da offrire una batteria che duri per tutta la giornata.

Le prestazioni sono elevate con un processore Octa-core e con 4GB di RAM, oltre ai128 GB di memoria interna i quali sono espandibili fino ad 1TB con memoria esterna.