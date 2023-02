Zerocalcare ritorna su Netflix dopo l’incredibile successo della sua prima serie animata ‘Strappare lungo i bordi’ che si era guadagnata il primo posto della top ten della piattaforma subito dopo la sua uscita il 17 novembre 2021.

‘Strappare lungo i bordi’ ha convinto tutti gli spettatori con il suo mix di ironia e profondità e la sua capacità di far ridere ma allo stesso tempo riflettere su una generazione che si sente persa e senza certezze per il futuro.

Nuova serie animata di Zerocalcare

Dopo il successo della prima, tutti gli spettatori hanno reclamato a gran voce un seguito e sono stati accontentati.

Non si tratterà di un sequel di ‘Strappare lungo i bordi’ anche se saranno presenti gli stessi personaggi e gli stessi doppiatori tra cui ricordiamo il grande Valerio Mastrandrea che dona la sua voce ad Armadillo e Michele Rech in arte proprio Zerocalcare che doppia la quasi totalità dei personaggi.

La nuova serie si chiamerà ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’ e sarà composta da sei episodi di mezz’ora ciascuno. Il nome deriva da “una frase che ciascuno, con le proprie esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi”.

Non si conosce ancora la data d’uscita ufficiale di questa nuova serie anche se sicuramente verrà distribuita durante il 2023.

Durante la pubblicità del Festival di Sanremo è andato in onda, su Rai1, il primo teaser ufficiale di Questo mondo non mi renderà cattivo e queste sono state le divertenti parole di Zerocalcare sui social: “Non mi viene in mente una cosa più crudele che dire a un figlio degli anni 80 “ALLORA IL LANCIO LO FAMO DURANTE SANREMO”“

Ecco qui il primo teaser.