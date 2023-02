Come già sappiamo Netflix ha deciso di bloccare tutti gli account condivisi tra più utenti che non condividono lo stesso nucleo domestico.

Quindi a partire da fine marzo, in Italia non sarà più possibile condividere il proprio account Netflix con amici o conoscenti che non vivono nella stessa casa.

Netflix farà dei controlli a riguardo, tramite il controllo degli indirizzi IP e l’ID dei dispositivi e in caso di uso improprio verranno addebitati i costi extra direttamente sulla carta associata.

Sarà ancora possibile condividere l’account con qualcuno?

Netflix continuerà comunque a consentire la condivisione del proprio account con amici che non vivono sotto lo stesso tetto ma lo farà con l’aggiunta di un extra sul prezzo degli abbonamenti.

Il costo dell’extra cambierà a seconda del Paese in cui ci si trova. Per esempio, al momento, in Portogallo per aggiungere un amico al proprio account bisogna pagare un extra di 3,99 euro, in Spagna invece di 5,99 euro. In Italia probabilmente avrà gli stessi costi di quest’ultima.

Conviene condividere l’account?

Attualmente la piattaforma di streaming propone i seguenti abbonamenti:

Piano base con pubblicità : comprende 1 dispositivo al costo di 5,49 euro

: comprende 1 dispositivo al costo di 5,49 euro Piano base senza pubblicità : comprende 1 dispositivo al costo di 7,99 euro

: comprende 1 dispositivo al costo di 7,99 euro Piano standard : comprende 2 dispositivi al costo di 12,99 euro

: comprende 2 dispositivi al costo di 12,99 euro Piano premium: comprende 4 dispositivi al costo di 17,99 euro

Gli abbonamenti che si possono condividere sono il piano standard e il piano premium. Il primo si può condividere con massimo un’altra persona con un extra di 5,99 euro. In totale verrebbe a costare circa 9,50 euro a testa al mese. Il secondo potrà essere condiviso con massimo due utenti extra, per un totale mensile di 10 euro a persona.

Sicuramente la condivisione dell’account rimane la scelta più conveniente da fare, a meno che non si vogliano scegliere i piani base che hanno però una risoluzione più bassa e non permettono il download degli episodi.