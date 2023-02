MediaWorld è pronta per far sognare gli utenti, arrivano tantissimi sconti speciali con prezzi bassi e la possibilità di abbassare di molto la cifra finale di vendita della maggior parte dei prodotti, anche smartphone di fascia medio-alta con tantissimi sconti speciali.

Le offerte MediaWorld sono ricchissime di prezzi bassi dalla possibilità quasi unica, gli smartphone sono disponibili a cifre ridottissime con l’accessibilità garantita sul sito ufficiale, in modo che tutti gli utenti possano accedervi in tranquillità stando comodamente seduti sul divano di casa propria, e ricevendo inoltre la merce a domicilio (anche se potrebbe essere necessario pagare un piccolo sovrapprezzo).

MediaWorld, la nuova campagna promoziona è assurda

Il volantino attivato in occasione di San Valentino è davvero molto speciale, gli utenti sono liberi di accedere ad una serie di sconti esclusivi molto interessanti, tra cui troviamo appunto anche smartphone di fascia alta. Osservando prima di tutto quest’ultima, troviamo ad esempio la possibilità di accedere a Galaxy S22, il cui prezzo è comunque di 799 euro, come anche Galaxy Z Flip4, in vendita a 979 euro, ma anche i bellissimi Apple iPhone 14 Plus, disponibile all’acquisto a 1049 euro, oppure il più datato iPhone 13, disponibile a 899 euro.

Le occasioni per risparmiare sono comunque reali, infatti sono disponibili anche tanti modelli più economici, quali possono essere ad esempio Galaxy A53, TCL 30Se, Galaxy A23, Galaxy A13, Redmi A1, Redmi note 11 Pro, Redmi Note 11S e similari, il cui prezzo finale comunque non supera i 299 euro. Tutti gli sconti sono elencati sul sito ufficiale.