L’intelligenza artificiale sta arrivando nella vita di tutti i giorni. Le capacità di questo strumento sono così promettenti che Microsoft, dopo aver licenziato 10.000 persone, ha annunciato un “investimento pluriennale e multimiliardario” in questa tecnologia rivoluzionaria, che sta diventando sempre più intelligente di giorno in giorno.

E l’ascesa delle macchine rende vulnerabili molti lavoratori ben pagati, avvertono gli esperti.

“L’intelligenza artificiale sta sostituendo i colletti bianchi. Non credo che nessuno possa fermarlo”, ha affermato Pengcheng Shi, preside associato del dipartimento di informatica e scienze dell’informazione presso il Rochester Institute of Technology.

Dal settore finanziario all’assistenza sanitaria all’editoria, un certo numero di industrie sono vulnerabili, ha affermato Shi. Ma mentre l’intelligenza artificiale continua i suoi strabilianti progressi, sostiene che gli esseri umani impareranno a sfruttare al meglio questa tecnologia.

Una situazione critica nelle scuole

All’inizio di questo mese, è emerso che la pubblicazione consumer CNET utilizzava l’intelligenza artificiale per generare articoli, una pratica messa in pausa dopo un violento contraccolpo sui social media. Il mondo accademico è stato recentemente scosso dalla notizia che ChatGPT aveva ottenuto punteggi più alti di molti umani in un esame MBA amministrato presso l’elite Wharton School di Penn.

Dopo che Darren Hick, un professore di filosofia alla Furman University della Carolina del Sud, ha sorpreso uno studente a imbrogliare con lo strumento, ha detto a The Post che la scoperta lo aveva lasciato provare “un terrore abietto” per ciò che il futuro potrebbe comportare.

Hick e molti altri hanno ragione a essere preoccupati, ha affermato Chinmay Hegde, professore associato di informatica e ingegneria elettrica presso la New York University.

“Alcuni lavori in settori come il giornalismo, l’istruzione superiore, la grafica e la progettazione di software sono a rischio di essere integrati dall’intelligenza artificiale“, ha affermato Hegde, che definisce ChatGPT nel suo stato attuale “molto, molto buono, ma non perfetto”.

Allo stato attuale, ChatGPT è attualmente vietato nelle scuole di New York, ha detto Shi. Lo strumento sarebbe probabilmente più efficace a livello di scuola media o superiore, ha aggiunto, poiché quelle classi rafforzano le competenze già consolidate nella scuola elementare.