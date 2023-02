Mentre gli Stati Uniti e URSS si concentravano sull’esplorazione spaziale durante la grande corsa allo spazio degli anni ’60, americani e sovietici si contendevano la supremazia anche per qualcos’altro: il centro della Terra, o almeno il punto più vicino possibile ad esso.

Nel 1958, gli americani lanciarono il Progetto Mohole, un piano per recuperare un campione dal mantello terrestre perforando il fondo dell’oceano al largo dell’isola di Guadalupe, in Messico. Con i fondi della National Science Foundation, hanno perforato 183 metri nel fondo del mare prima che il progetto fosse ritirato nel 1966 dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Nel 1970, i sovietici lanciarono il loro tentativo, perforando la Terra a Murmansk, in Russia, appena fuori dal confine norvegese vicino al Mare di Barents. È noto come Kola Superdeep Borehole e ha avuto più successo, penetrando molto più in profondità nella Terra e raccogliendo campioni che stupiscono ancora oggi gli scienziati.

Ecco perchè è importante scavare

Perché scavare così in profondità nella Terra? “Per affrontare domande scientifiche chiave” che potrebbero dare risposte ad alcuni dei più grandi misteri della scienza sul nostro pianeta, afferma il dott. Ulrich Harms. Harms è il direttore del German Scientific Earth Probing Consortium presso il German Research Center for Geosciences di Potsdam, in Germania. Ha visitato il pozzo trivellato di Kola, ha sfogliato il deposito di campioni e ha persino messo piede nell’area del pozzo.

Nonostante il Kola Superdeep Borehole non ha mai raggiunto la crosta terrestre, rimane il buco artificiale più profondo del mondo

Il Kola Superdeep Borehole corre per circa 12.262 metri o 12,2 chilometri nella superficie terrestre. Per la prospettiva, la profondità del buco è l’altezza del Monte Everest e del Monte Fuji posti uno sopra l’altro. È anche più profondo del punto più profondo dell’oceano, la Fossa delle Marianne, che si trova a una profondità di 11.034 metri sotto il livello del mare.